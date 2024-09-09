Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300

В этом сегменте все достаточно консервативно и это оправдано. На лицевой стороне дисплей, пятипозиционный джойстик и цифровая кнопочная клавиатура.
Используемый шрифт с крупным кеглем, он хорошо читается при любом уровне освещения. Xenium X300 можно будет рассматривать для покупки пожилым людям с плохим зрением.
На нижней грани под защитной резиновой заглушкой находятся разъем USB-C, аудиоразъем и полноразмерный USB, используемый для зарядки внешнего устройство в режиме пауэрбанка.
Сверху яркий светодиод. Включается длительным нажатием на боковую кнопку. Подсветить пространство или найти ключи в темноте. Включить фонарик можно и с выключенного телефона.
Крышка с матовым покрытием, не выскальзывает из рук и не пачкается. В верхней ее зона объектив камеры и решетка динамика, он тут громкий. Уведомления и входящие вызовы будут слышны и в шумном помещении.
Она съемная под ней находится отсек для установки аккумулятора, а уже под ним два отдельных под nanoSIM и карту памяти microSD.
Аккумулятор с емкостью 3000 мАч дает до 3 месяцев в режиме ожидания и до 2 дней в режиме беспрерывного разговора. Также можно использовать как PowerBank подзарядив смартфон.
В основе операционная система MTK Nucleus RTOS. Интерфейс полностью на русском языке, он не перегружен предустановленными приложениями. Помимо базовых элементов, таких как звонки, текстовые сообщения, тут есть MP3-плеер, органайзер, будильник.
Для записи музыкальных треков используется карта памяти. Официально поддерживается объем 32 Гбайт, но во время нашей тестовой эксплуатации корректно определило накопитель 64 Гбайт. Также музыку можно послушать с FM-радиостанций.
Важно отметить, что снимки можно делать только с установленной картой, внутренняя память не задействуется для их сохранения.