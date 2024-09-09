Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300

Новый кнопочный телефон Xenium X300 обеспечивает длительно время автономной работы и может использоваться как пауэрбанк, позволяя зарядить смартфон или аксессуары. У такого типа устройств связи сохраняется устойчивый спрос и как раз длительная работа чаще всего является определяющей.

Xenium X300

Комплектация

Компактная коробка с изображением телефона и данные по характеристикам с обратной стороны. Комплект включает зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя.

Xenium X300

Внешний вид

Выполнен в минималистичном формате моноблока. Выделить можно выбранную камуфляжную расцветку и она может быть актуальна с учетом что такие телефоны часто используют рыбаки и охотники в долгих поездках.

Xenium X300

В этом сегменте все достаточно консервативно и это оправдано. На лицевой стороне дисплей, пятипозиционный джойстик и цифровая кнопочная клавиатура.

Xenium X300

Используемый шрифт с крупным кеглем, он хорошо читается при любом уровне освещения. Xenium X300 можно будет рассматривать для покупки пожилым людям с плохим зрением.

Xenium X300

На нижней грани под защитной резиновой заглушкой находятся разъем USB-C, аудиоразъем и полноразмерный USB, используемый для зарядки внешнего устройство в режиме пауэрбанка.

Xenium X300

Сверху яркий светодиод. Включается длительным нажатием на боковую кнопку. Подсветить пространство или найти ключи в темноте. Включить фонарик можно и с выключенного телефона.

Xenium X300

Крышка с матовым покрытием, не выскальзывает из рук и не пачкается. В верхней ее зона объектив камеры и решетка динамика, он тут громкий. Уведомления и входящие вызовы будут слышны и в шумном помещении.

Xenium X300

Она съемная под ней находится отсек для установки аккумулятора, а уже под ним два отдельных под nanoSIM и карту памяти microSD.

Оснащение и эксплуатация

Дисплей с диагональю 2.8-дюйма. TFT TN-матрица с разрешением 320х320 пикселей. Яркий, выводимая картинка не бликует. Без сенсорного управления. Телефонный модуль работает с двумя SIM-картами (2G). Прием был уверенный как в мегаполисе, так и за его пределами.

Xenium X300

Аккумулятор с емкостью 3000 мАч дает до 3 месяцев в режиме ожидания и до 2 дней в режиме беспрерывного разговора. Также можно использовать как PowerBank подзарядив смартфон.

Xenium X300

В основе операционная система MTK Nucleus RTOS. Интерфейс полностью на русском языке, он не перегружен предустановленными приложениями. Помимо базовых элементов, таких как звонки, текстовые сообщения, тут есть MP3-плеер, органайзер, будильник.

Xenium X300

Для записи музыкальных треков используется карта памяти. Официально поддерживается объем 32 Гбайт, но во время нашей тестовой эксплуатации корректно определило накопитель 64 Гбайт. Также музыку можно послушать с FM-радиостанций.

Xenium X300

Важно отметить, что снимки можно делать только с установленной картой, внутренняя память не задействуется для их сохранения.

Итоги

Xenium X300 – кнопочный телефон с длительным временем автономной работы и режимом работы пауэрбанк. Подойдет в качестве дополнительного к смартфону или как основной для тех кому важна связь без лишних приложений.
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