Xiaomi 15S Pro и Xiaomi 15 Pro сравнили на фото

Популярный YouTube-канал WekiHome опубликовал сравнительную разборку смартфонов Xiaomi 15S Pro и Xiaomi 15 Pro. Как и ожидалось, устройства очень похожи с инженерной точки зрения. Их главным отличием являются однокристальные системы – фирменный чипсет Xiaomi XRing O1 в Xiaomi 15S Pro и Qualcomm Snapdragon 8 Elite в Xiaomi 15 Pro. Компоновку можно рассмотреть на кадрах из видео.

Xiaomi 15S Pro также получил 6,73-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3200:1440 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 1920 Гц и подэкранным ультразвуковым сканером отпечатков, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony Light Hunter 900), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телевик с 5-кратным приближением), аккумулятор ёмкостью 6100 мАч, поддержку 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, защиту от воды и пыли (IP68), поддержку связи UWB, стереодинамики и четыре микрофона.

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