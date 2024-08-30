Лучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5G

Ранее мы уже начали знакомство с серией CAMON 30 от Tecno на примере базовой, сейчас же рассмотрим улучшенный вариант Tecno CAMON 30 5G, построенный на более производительной платформе (Dimenstity 7020 против Helio G99), получивший быстрый накопитель с большим объемом (3.1 против 2.2), но без поддержки установки карты памяти.

Tecno CAMON 30 5G

Комплектация Поставляется в коробке из плотного картона с данными по ключевым особенностям исполнения. Комплект включает пластиковый чехол, зарядное устройство 70 Вт, USB-кабель, скрепку для лотка, защитную пленку на экран, документацию.

Tecno CAMON 30 5G

Tecno CAMON 30 5G обзор

Внешний вид Представлен смартфон в четырех версиях цветового исполнения: черный с текстурой под мрамор, белый с текстурой под мрамор, зеленый с экозамшей и многоцветный с экозамшей. Здесь помимо цветовой схемы меняется и текстура задней крышки.

Tecno CAMON 30 5G

В нашем случае интересный эффект с сочетанием сразу нескольких оттенков. Да и сама текстура приятна тактильно, не выскальзывает из рук. Он выделяется среди общей безликой массы смартфонов.

Tecno CAMON 30 5G

В сравнении же с младшей версией серии, в Tecno CAMON 30 5G есть отличия и в исполнении комплектного чехла, это не просто прозрачный силикон. Выполнен он в основной цвет корпуса, жесткий и точно повторяет формы, и его внешняя сторона с текстурой под кожу.

Tecno CAMON 30 5G

При этом можно пользоваться вполне комфортно и без него. Круглый объектив камеры расположен ближе к центру и за счет диаметра он при размещении на столе не раскачивается в стороны. Стильный золотистый с окантовкой по периметру, напоминающий оптику профессиональных камер, и четыре круглых объектива, один из которых заглушка, под общим защитным стеклом.

Tecno CAMON 30 5G

На верхней грани дополнительный динамик. Здесь стереозвучание с Dolby Atmos. Есть ИК-порт, позволяющий управлять бытовой техникой, как универсальным пультом ДУ.

Tecno CAMON 30 5G

На основании USB-C. Аудиоразъема у этой модели нет. Справа кнопка включения и раздельный регулятор громкости. С противоположной грани скрытый лючок, рассчитанный на две nanoSIM.

Tecno CAMON 30 5G

Лицевая сторона с защитным стеклом. Боковые рамки узкие, объектив фронтальной камеры расположен в компактном островке по центру. Здесь он еще обыгран программно, как Dinamic Port, выводя информацию и выбранные анимации.

Tecno CAMON 30 5G

Экран Для вывода изображения используется AMOLED матрица с диагональю 6.8 дюймов. Разрешение у нее 2436х1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц. Сертификация TÜV Rheinland.

Tecno CAMON 30 5G

У матрицы Tecno CAMON 30 5G высокая пиковая яркость. Изображение отлично читается в солнечную погоду. Цвета сочные. При этом в настройках можно выбрать между несколькими профилями. Так же, как и три профиля для частоты обновления экрана.

Tecno CAMON 30 5G

Поддерживается кастомизируемый режим Always on Display. Сенсорный слой распознает до 10 одновременных касаний. Платформа Построен на платформе MediaTek Dimensity 7020 5G. Восьмиядерный процессор с двумя ядрами Cortex A78 и шестью Cortex A55, графикой PowerVR IMG BXM-8-256. Выполнен по 6нм техпроцессу.

Tecno CAMON 30 5G

Производительный и обеспечивающий плавную работу интерфейса, стабильный запуск приложений, а также позволяющий владельцу поиграть в игры, такие как PUBG, Genshin Impact. При продолжительной нагрузке крышка не нагревалась.

Tecno CAMON 30 5G

Доступный объем оперативной памяти 8 Гбайт автоматически расширяется до 16 Гбайт, задействуя внутренний накопитель, и с 12 до 24 Гбайт у старшей модификации. Накопитель UFS 3.1 с объемом 256 или 512 Гбайт. Телефонный модуль поддерживает 5G и 4G. Bluetooth 5.3, двухдиапазонный Wi-Fi. Работают модули связи корректно. Аккумулятор В Tecno CAMON 30 5G установлен аккумулятор с емкостью 5000 мАч. С выставленной на высокую яркость экраном дает более 9 часов автономной работы в смешанной нагрузке. Результат отличный, на практике это до двух дней автономной работы. Комплектуется смартфон зарядным устройством с мощностью 70 Вт, с помощью которого полный цикл занимает 45 минут.

Tecno CAMON 30 5G

Камера Основной модуль камеры с разрешением 50 Мп. Это матрица Samsung ISOCELL GN5. Используется оптика со стеклянными линзами, диафрагмой F/1.88 и фокусным расстоянием 26 мм. Поддерживается оптическая стабилизация. Дополнительно 2 Мп и 0.08 Мп сенсоры. В приложении доступен набор режимов съемки, ручной, а во время съемки в углу крышки загорается индикатор. Доступно двухкратное оптическое и десятикратное цифровое увеличение.

Tecno CAMON 30 5G

Tecno CAMON 30 5G

Tecno CAMON 30 5G

Tecno CAMON 30 5G

Tecno CAMON 30 5G

Tecno CAMON 30 5G

Tecno CAMON 30 5G

Снимки детализированные. Цвета передает без искажений. Автофокусировка цепкая, не промахивается. Детализацию сохраняет и при съемке в ночное время.

Tecno CAMON 30 5G

Tecno CAMON 30 5G

Tecno CAMON 30 5G

Tecno CAMON 30 5G

Для видеосъемки доступны режимы с 2К 30 к/с и FHD 60 к/с. Во время съемки работает оптическая стабилизация.

Тест камеры Tecno CAMON 30 5G

Софт Представлен Android 14 с оболочкой HiOS. Система хорошо проработана и не перегружена элементами. Есть полезные инструменты, такие как настраиваемая боковая панель, смарт-хаб и плавающие окна для приложений.

Tecno CAMON 30 5G

Итоги Золото. Выбор редакции MegaObzorTecno CAMON 30 5G – хорошо укомплектованный смартфон среднего ценового сегмента с высоким уровнем быстродействия, ярким дисплеем, детализированной камерой с оптической стабилизацией, аккумулятором с длительным временем автономной работы и быстрой зарядкой, актуальным набором модулей связи, привлекательно исполненным корпусом. Не устроить могут отсутствие аудиоразъема и слота под карту памяти.
Tecno CAMON 30 5G получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Реклама. TECNO Mobile Limited, VAT number: 2069221, erid:LjN8KD4iA
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