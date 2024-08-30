Лучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5G

Ранее мы уже начали знакомство с серией CAMON 30 от Tecno на примере базовой, сейчас же рассмотрим улучшенный вариант Tecno CAMON 30 5G, построенный на более производительной платформе (Dimenstity 7020 против Helio G99), получивший быстрый накопитель с большим объемом (3.1 против 2.2), но без поддержки установки карты памяти.

Комплектация Поставляется в коробке из плотного картона с данными по ключевым особенностям исполнения. Комплект включает пластиковый чехол, зарядное устройство 70 Вт, USB-кабель, скрепку для лотка, защитную пленку на экран, документацию.

Tecno CAMON 30 5G обзор

Внешний вид Представлен смартфон в четырех версиях цветового исполнения: черный с текстурой под мрамор, белый с текстурой под мрамор, зеленый с экозамшей и многоцветный с экозамшей. Здесь помимо цветовой схемы меняется и текстура задней крышки.

В нашем случае интересный эффект с сочетанием сразу нескольких оттенков. Да и сама текстура приятна тактильно, не выскальзывает из рук. Он выделяется среди общей безликой массы смартфонов.

В сравнении же с младшей версией серии, в Tecno CAMON 30 5G есть отличия и в исполнении комплектного чехла, это не просто прозрачный силикон. Выполнен он в основной цвет корпуса, жесткий и точно повторяет формы, и его внешняя сторона с текстурой под кожу.

При этом можно пользоваться вполне комфортно и без него. Круглый объектив камеры расположен ближе к центру и за счет диаметра он при размещении на столе не раскачивается в стороны. Стильный золотистый с окантовкой по периметру, напоминающий оптику профессиональных камер, и четыре круглых объектива, один из которых заглушка, под общим защитным стеклом.

На верхней грани дополнительный динамик. Здесь стереозвучание с Dolby Atmos. Есть ИК-порт, позволяющий управлять бытовой техникой, как универсальным пультом ДУ.

На основании USB-C. Аудиоразъема у этой модели нет. Справа кнопка включения и раздельный регулятор громкости. С противоположной грани скрытый лючок, рассчитанный на две nanoSIM.

Лицевая сторона с защитным стеклом. Боковые рамки узкие, объектив фронтальной камеры расположен в компактном островке по центру. Здесь он еще обыгран программно, как Dinamic Port, выводя информацию и выбранные анимации.

Экран Для вывода изображения используется AMOLED матрица с диагональю 6.8 дюймов. Разрешение у нее 2436х1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц. Сертификация TÜV Rheinland.

У матрицы Tecno CAMON 30 5G высокая пиковая яркость. Изображение отлично читается в солнечную погоду. Цвета сочные. При этом в настройках можно выбрать между несколькими профилями. Так же, как и три профиля для частоты обновления экрана.

Поддерживается кастомизируемый режим Always on Display. Сенсорный слой распознает до 10 одновременных касаний. Платформа Построен на платформе MediaTek Dimensity 7020 5G. Восьмиядерный процессор с двумя ядрами Cortex A78 и шестью Cortex A55, графикой PowerVR IMG BXM-8-256. Выполнен по 6нм техпроцессу.

Производительный и обеспечивающий плавную работу интерфейса, стабильный запуск приложений, а также позволяющий владельцу поиграть в игры, такие как PUBG, Genshin Impact. При продолжительной нагрузке крышка не нагревалась.

Доступный объем оперативной памяти 8 Гбайт автоматически расширяется до 16 Гбайт, задействуя внутренний накопитель, и с 12 до 24 Гбайт у старшей модификации. Накопитель UFS 3.1 с объемом 256 или 512 Гбайт. Телефонный модуль поддерживает 5G и 4G. Bluetooth 5.3, двухдиапазонный Wi-Fi. Работают модули связи корректно. Аккумулятор В Tecno CAMON 30 5G установлен аккумулятор с емкостью 5000 мАч. С выставленной на высокую яркость экраном дает более 9 часов автономной работы в смешанной нагрузке. Результат отличный, на практике это до двух дней автономной работы. Комплектуется смартфон зарядным устройством с мощностью 70 Вт, с помощью которого полный цикл занимает 45 минут.

Камера Основной модуль камеры с разрешением 50 Мп. Это матрица Samsung ISOCELL GN5. Используется оптика со стеклянными линзами, диафрагмой F/1.88 и фокусным расстоянием 26 мм. Поддерживается оптическая стабилизация. Дополнительно 2 Мп и 0.08 Мп сенсоры. В приложении доступен набор режимов съемки, ручной, а во время съемки в углу крышки загорается индикатор. Доступно двухкратное оптическое и десятикратное цифровое увеличение.

Снимки детализированные. Цвета передает без искажений. Автофокусировка цепкая, не промахивается. Детализацию сохраняет и при съемке в ночное время.

Тест камеры Tecno CAMON 30 5G

Для видеосъемки доступны режимы с 2К 30 к/с и FHD 60 к/с. Во время съемки работает оптическая стабилизация.Софт Представлен Android 14 с оболочкой HiOS. Система хорошо проработана и не перегружена элементами. Есть полезные инструменты, такие как настраиваемая боковая панель, смарт-хаб и плавающие окна для приложений.

ИтогиTecno CAMON 30 5G – хорошо укомплектованный смартфон среднего ценового сегмента с высоким уровнем быстродействия, ярким дисплеем, детализированной камерой с оптической стабилизацией, аккумулятором с длительным временем автономной работы и быстрой зарядкой, актуальным набором модулей связи, привлекательно исполненным корпусом. Не устроить могут отсутствие аудиоразъема и слота под карту памяти.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".Реклама. TECNO Mobile Limited, VAT number: 2069221, erid:LjN8KD4iA