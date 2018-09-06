Кевларовый Xiaomi Pocophone F1 появился в продаже

Компания Xiaomi начала продажи смартфона Xiaomi Pocophone F1 в издании Armoured Edition с кевларовым корпусом. Если верить производителю, новинка поднимает прочность на "новый уровень". Впрочем, за прочность придется немало заплатить. В Индии Armoured Edition с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти оценен в 420 долларов. Для сравнения, базовый вариант Pocophone F1 на том же индийском рынке стоит 300 долларов.

Напомним, что Pocophone F1 оснастили топовым чипсетом Snapdragon 845, системой охлаждения на базе тепловых трубок, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флэш-памяти, 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп датчиком Sony IMX363 и 5 Мп вспомогательным модулем с дифрагмой F/1.9, 20 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки и зарядным устройством Quick Charge 3.0 в комплекте, а также MIUI 9.6 на базе Android Oreo с грядущим обновлением до MIUI 10 на базе Android Pie.