Keystone — клавиатура и его функции

Клавиатура найдёт применение в разных сценариях работы, в играх и для набора текста. Для повышения точности работы применяется система обучения, которая «привыкает» к манере печати владельца после нескольких сотен нажатий. Полученный профиль сохраняется в памяти и обеспечивает срабатывание каждой клавиши независимо от силы нажатия в соответствии с индивидуальным стилем печати пользователя. Поддерживается и функция набора заглавных символов при «вдавливании» кейкапов.Высокая тактильная чувствительность Keystone стала возможна благодаря оснащению механических переключателей дополнительными элементами: миниатюрными магнитами. По заверению разработчиков, встроенный детектор способен определять от 200 до 500 степеней силы нажатия, но для удобства использования функции этот диапазон был уменьшен до десяти уровней.Стоимость новинки составит 179 долларов.