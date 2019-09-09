Китайцы рассекретили дизайн Samsung Galaxy M30S

Искатель утечек Судханшу Амбхоре поделился фотографиями еще не представленного смартфона Samsung Galaxy M30s, который еще не был представлен официально. По предварительным данным, смартфон получит 6,4-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, тройную основную камеру с главным датчиком Samsung ISOCELL Bright GM2 разрешением 48 Мп, а также 8 Мп и 5 Мп вспомогательными датчиками, аккумулятор ёмкостью 5830 мАч, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ энергонезависимой памяти, фирменную платформу Exynos 9610 или Exynos 9611 и сканер отпечатков пальцев. Его ориентировочная цена составляет 210 долларов за базовую версию. Официальный анонс Samsung Galaxy M30 ожидается 18 сентября.