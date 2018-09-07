Китайцы рассекретили смартфон Xiaomi Mi 8 Youth

В базе данных китайского регулятора TENAA появились сведения о смартфоне Xiaomi Mi 8 Youth, который еще не был представлен официально. Итак, сообщается о 6,26 дюймовом дисплее с разрешением 1080:2280 пикселей, сдвоенной камере с основным модулем на 12 Мп, фронтальной камере на 24 Мп, чипсете Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, аккумуляторе на 3350 мАч, а также предустановленной операционной системе Android Oreo с оболочкой MIUI 9. Габариты устройства составляют 156,4:75,8:7,5 мм, а вес – 169 граммов. Предполагается, что смартфон выйдет в чёрной, розовой, золотистой, белой, синей, красной, серой, серебристой, зелёной и двух градиентных расцветках. Официальная презентация Xiaomi Mi 8 Youth может состояться 18-19 сентября, а его предполагаемая цена составляет 290 долларов.