Китайская компания TCL представила 75-дюймовый 8K QLED телевизор

На выставке CES 2019, компания TCL анонсировала свои новые телевизоры Roku 8-й серии с диагональю экрана от 75 дюймов. Серия TCL 8 также использует технологию квантовых точек для улучшения цветопередачи и новую технологию подсветки, которую компания называет Quantum Contrast. Она представляет собой локальную систему затемнения с сотнями зон затемнения, состоящих из мини-светодиодов.

В отличие от новых телевизоров Samsung, LG и Sony, телевизоры TCL имеют встроенную Roku OS и не поддерживают AirPlay 2. Для непосвященных Roku OS на телевизорах TCL - это программное обеспечение, которое используется в собственных автономных потоковых медиаплеерах Roku. Платформа поддерживает такие популярные сервисы, как Netflix, Amazon Prime Video, HBO Now, Hulu и Spotify.