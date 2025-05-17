Китайская версия Honor 400 выйдет позже глобальной

Компания Honor объявила, что презентация смартфонов серии Honor 400 на китайском рынке состоится 28 мая. Это почти на неделю позже международного релиза Honor 400 и 400 Pro. Напомним, что китайские версии будут отличаться от глобальных в лучшую сторону. Базовая модель получит новый процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 и аккумулятор ёмкостью 7200 мАч против Snapdragon 7 Gen 3 и 5300 мАч. Что касается старшей модели, то она будет основана на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 вне зависимости от версии. Разумеется, отличаться будут и цены, но их мы узнаем только через несколько дней.

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