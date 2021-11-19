Китайская видеокарта Innosilicon Fenghua № 1 поддерживает PCIe 4.0, HDMI 2.1, GDDR6X и DirectX

Китайская компания Innosilicon Technology недавно анонсировала свою высокопроизводительную серверную видеокарту Fenghua №1. Карта имеет систему охлаждения с двумя вентиляторами и видеоразъемами HDMI 2.1 и Embedded DisplayPort 1.4. Карта будет использовать разъем PCIe 4.0 и оснащена памятью GDDR6X, разработанной Innosilicon Technology, с потенциальной скоростью 21 Гбит/с. В прошлом мы видели объявления китайских компаний с аналогичными продуктами, но это недавнее объявление - первое, которое включает поддержку различных графических API, включая DirectX. В презентации компании не указана поддерживаемая версия DirectX, но также отмечалось, что карта будет поддерживать OpenGL, OpenGLES, OpenCL и Vulkan, что позволит использовать приложения VR, AR и AI.