Китайский OnePlus 8 оказался гораздо дешевле американского

2020-04-16, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - OnePlus 8; [138]
Сегодня китайский производитель OnePlus начал принимать предварительные заказы на флагманские смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, которые были представлены пару дней назад. Новинки оказались довольно дорогими – по крайней мере на американском рынке. OnePlus 8 оценен в 700 долларов за вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти и 800 долларов за вариант с 12/256 ГБ памяти. OnePlus 8 Pro и вовсе стоит 900 и 1000 долларов соответственно. Однако, как выяснилось пару часов назад, китайские цены оказались значительно ниже. В Поднебесной OnePlus 8 оценен в 565 и 650 долларов в зависимости от объема памяти, а OnePlus 8 Pro – 765 или 850 долларов. Очевидно, что новинки выгоднее покупать в Китае.


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