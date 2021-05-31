Китайский Redmi Note 10 мгновенно стал бестселлером

Компания Xiaomi отчиталась об успехах китайской версии смартфона Redmi Note 10, который появился в продаже одновременно со стартом распродажи «618». Оказалось, что всего за 50 минут с начала продаж аппарат разошелся тиражом в полмиллиона устройств. Такой успех неудивителен, ведь за 170 долларов пользователи получают смартфон с отличными характеристиками.

Напомним, что новинку оснастили восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 700, системой охлаждения с применением графита, оперативной памятью LPDDR4X и флеш-памятью UFS 2.2, 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2400:1800 пикселей и четырьмя режимами кадровой частоты 30, 50, 60 и 90 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 48 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, боковым дактилоскопом, 3,5-мм разъемом для наушников, ИК-излучателем, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, массой 190 г и толщиной 8,92 мм.