Китайский бренд наступает Samsung на пятки

Китайская компания ChangXin Memory Technologies, специализирующаяся на производстве оперативной памяти, ускоренными темпами сокращает технологическое отставание от гигантов вроде Samsung. Например, недавно стало известно, что CXMT завершила этап разработки модулей LPDDR5X, и, по всей видимости, уже приступила к созданию следующего поколения — LPDDR6. Это стало серьёзным сигналом для Samsung, которая в ответ активизировала собственные разработки в этом направлении. По информации издания Business Post, компания CXMT может начать массовое производство LPDDR6 уже в 2026 году, если сохранит текущие темпы. Samsung, в свою очередь, делает ставку на своё технологическое преимущество — память будет производиться на передовом техпроцессе 1c, что обеспечит ей высокую плотность, лучшую энергоэффективность и повышенную пропускную способность.

Память LPDDR6 будет играть ключевую роль в устройствах следующего поколения, включая решения для ИИ, мобильных вычислений, робототехники и беспилотных автомобилей. Это огромные прибыльные рынки, и никто из компаний не желает его потерять. К примеру, первым крупным заказчиком Samsung, как ожидается, станет Qualcomm — производитель готовит поддержку LPDDR6 в своём грядущем мобильном процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 2. А этот процессор вскоре будет установлен буквально во все современные флагманские смартфоны без исключения, позволяя Samsung зарабатывать колоссальные средства.