Китайскую версию Xiaomi 17T оценили в 445 долларов

Компания Xiaomi представила на родном китайском рынке смартфоны Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro, которые ранее были представлены на глобальном рынке. Китайская версия отличается от международной аккумулятором ёмкостью 7000 мАч вместо 6500 мАч. При этом цена на неё стартует от 445 долларов против 750 евро в Старом Свете.

Смартфон также получил 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 8500-Ultra, ОЗУ формата LPDDR5X с частотой 9600 Мбит/с, флеш-память UFS 4.1, 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2756:1268 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, тройную основную камеру с оптикой Leica Summilux и модулями на 50 Мп (сенсор Light Fusion 800 оптического размерами 1/1,55 дюйма), 50 Мп (115-мм перископический телеобъектив) и 12 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, поддержку проводной и обратной проводной зарядок мощностью 67 Вт и 22,5 Вт, корпус толщиной 8,17 мм и массой 200 граммов, защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.