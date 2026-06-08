Китайскую версию Xiaomi 17T оценили в 445 долларов

Смартфон также получил 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 8500-Ultra, ОЗУ формата LPDDR5X с частотой 9600 Мбит/с, флеш-память UFS 4.1, 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2756:1268 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, тройную основную камеру с оптикой Leica Summilux и модулями на 50 Мп (сенсор Light Fusion 800 оптического размерами 1/1,55 дюйма), 50 Мп (115-мм перископический телеобъектив) и 12 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, поддержку проводной и обратной проводной зарядок мощностью 67 Вт и 22,5 Вт, корпус толщиной 8,17 мм и массой 200 граммов, защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.