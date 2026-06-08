Китайскую версию Xiaomi 17T оценили в 445 долларов

Компания Xiaomi представила на родном китайском рынке смартфоны Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro, которые ранее были представлены на глобальном рынке. Китайская версия отличается от международной аккумулятором ёмкостью 7000 мАч вместо 6500 мАч. При этом цена на неё стартует от 445 долларов против 750 евро в Старом Свете.

Смартфон также получил 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 8500-Ultra, ОЗУ формата LPDDR5X с частотой 9600 Мбит/с, флеш-память UFS 4.1, 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2756:1268 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, тройную основную камеру с оптикой Leica Summilux и модулями на 50 Мп (сенсор Light Fusion 800 оптического размерами 1/1,55 дюйма), 50 Мп (115-мм перископический телеобъектив) и 12 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, поддержку проводной и обратной проводной зарядок мощностью 67 Вт и 22,5 Вт, корпус толщиной 8,17 мм и массой 200 граммов, защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.
HONOR 600 Smart Edition получит очень яркий экран …
В базах данных регуляторов Global Certification Forum и SGS обнаружились подробности о смартфоне HONOR 60…
Смартфон Realme P4 Power выходит в России …
Компания Realme объявила, что уже 7 апреля в России стартуют официальные продажи смартфона P4 Power. Тогд…
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка…
Huawei Mate X7 — уже шестое поколение складных смартфонов-книжек бренда. В этот раз компания отказалась о…
Рабочие Samsung отменили забастовку - память не подорожает…
Недавно компания Samsung столкнулась с крупнейшей забастовкой в своей истории — причиной стали рекордные …
Vivo T5 Pro получит аккумулятор на 9000 мАч…
Сетевые источники опубликовали подробности о характеристиках смартфона Vivo T5 Pro, официальный релиз кот…
OnePlus Ace 7 получит активное охлаждение …
Китайский инсайдер Smart Pikachu поделился первыми подробностями о смартфоне OnePlus Ace 7, который еще н…
TECNO Pova 8 5G получит 6 ГБ оперативной памяти …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона TECNO Pova 8…
iPhone Fold сразу же станет успешным…
Будущий iPhone Fold станет первым выходом Apple на рынок складных смартфонов, и, по прогнозам аналитиков …
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor