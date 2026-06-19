HONOR X80 Pro Max 5G полностью рассекречен

В базе данных китайского регулятора China Telecom появились характеристики смартфона HONOR X80 Pro Max 5G, который будет официально представлен уже 22 июня. Итак, аппарат получит 6,8-дюймовый экран с разрешением 1.5K, кадровой частотой 120 Гц и рекордной пиковой яркостью 10000 нит, тыльную камеру с главным модулем на 50 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, новую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, версии с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 8/512 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно, расцветки корпуса Energetic Orange, Lightning Red, Moon Shadow White и Mystic Black, предустановленную прошивку MagicOS 10 на базе операционной системы Android 16, корпус с размерами 162,2:77:8,08 мм и массой 203 грамма, батарею ёмкостью 11000 мАч, поддержку 90-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок соответственно.