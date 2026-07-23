Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra оценили в 170 тысяч рублей

Сразу несколько крупных российских ритейлеров объявили цены на представленные вчера флагманские смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra и умные часы. Итак, Galaxy Z Fold8 Ultra оценен от 170 до 250 тысяч рублей, Galaxy Z Fold8 – от 150 до 230 тысяч рублей, Galaxy Z Flip8 – от 105 до 125 тысяч рублей, Galaxy Watch9 40 мм от 29 тысяч рублей, Galaxy Watch9 44 мм – от 31 тысячи рублей и Galaxy Ultra2 – от 50 тысяч рублей.

Напомним, что топовый Galaxy Z Fold8 Ultra получил 8-дюймовый внутренний Dynamic AMOLED 2X-дисплей н с разрешением 2504:2256 пикселей и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, 6,5-дюймовый внешний экран с разрешением 2520:1080 пикселей, корпус толщиной 4,1 мм и 8,9 мм, а также массой 215 граммов, топовым 3-нанометровым чипсетом, от 12 до 16 ГБ оперативной и от 256 ГБ до 1 ТБ встроенной памяти, тройную тыльную камеру с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 10 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом), две 10-Мп фронтальные камеры, АКБ ёмкостью 5000 мАч, а также поддержку 45-Вт проводной, 20-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядок.
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