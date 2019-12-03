Клавиатура AZIO с ретро дизайном

2019-12-03, Автор - Ramil; Продукт - AZIO; [115]

Если вам приелся дизайн современных клавиатур, то вам пора присмотреться к компании AZIO. Она выпускает клавиатуры в стиле ретро с дизайном пишущей машинки. Основание изготовлена из алюминия, для лучшей устойчивости.

Периферия оснащена USB портом, для синхронизации со всеми устройствами. Доступны различные цветовые решения, такие как, розово-золотой, белый, цвет грецкого ореха, медный тон и в сером металле. В дополнение к клавиатуре прилагается подставка для рук, для комфортного использования. Цена начинается от 200 евро.

Комментарии и отзывы AZIO
Samsung Galaxy S10e, S10 и S10+ получили...
Samsung Galaxy S10e, S10 и S10+ получилиНа прошлой неделе пользователи смартфонов Samsung Galaxy S10 из Германии получили стабильную версию опера...
В России вышел Quad HD-монитор Philips 2...
В России вышел Quad HD-монитор Philips 2 В России скоро стартуют продажи монитора Philips 276C8, который получил 27-дюймовую IPS-матрицу. Новинк...
Kingston DC500R SSD емкостью 3.84TB...
Kingston DC500R SSD емкостью 3.84TB Kingston DC50...
Первое обновление для смарт-часов Mi Wat...
Первое обновление для смарт-часов Mi WatКомпания Xiaomi анонсировали первое обновление для своих смарт часов Mi Watch. ...
Huawei P Smart 2019 получил стабильную в...
Huawei P Smart 2019 получил стабильную вСмартфоны Huawei и Honor продолжают получать стабильную версию EMUI 10. Вот и дошла очередь для смартфона...
Gigabyte представляет флагманский ноутбу...
Gigabyte представляет флагманский ноутбуGigabyte представила высококачественный игровой ноутбук Aorus 17, это первый игровой ноутбук, оснащенный ...
Marvel Studios опубликовала первый трейл...
Marvel Studios опубликовала первый трейлКомпания Marvel Studios опубликовала на своём YouTube-канале первый тизер-трейлер фильма Чёрная Вдова. ...
Предварительный обзор BenQ PD3420Q. Мони...
Предварительный обзор BenQ PD3420Q. МониСегодня мы поговорим о достаточно интересном мониторе, который при наличии довольно большого количества п...


Обзор Cougar Throne Royal. Игровое кресло с поддержкой веса до 160 кгОбзор Cougar Throne Royal. Игровое кресло с поддержкой веса до 160 кг
Обзор ASUS ROG Phone II ZS660KL 12/512GB. Лучший смартфон для игр?Обзор ASUS ROG Phone II ZS660KL 12/512GB. Лучший смартфон для игр?
Умное освещение с голосовым управлением. Обзор Wi-Fi выключателей Rubetek RE-3316 и Rubetek RE-3317Умное освещение с голосовым управлением. Обзор Wi-Fi выключателей Rubetek RE-3316 и Rubetek RE-3317
Обзор Verbatim Store 'n' Go 5Tb. Тест накопителя Verbatim 53227Обзор Verbatim Store 'n' Go 5Tb. Тест накопителя Verbatim 53227
Обзор Bluetens CE TENS (BLT02_UNI_GDI). Массажный кабинет в вашем кармане Обзор Bluetens CE TENS (BLT02_UNI_GDI). Массажный кабинет в вашем кармане
Предварительный обзор BenQ PD3420Q. Мони...
Предварительный обзор BenQ PD3420Q. МониСегодня мы поговорим о достаточно интересном мониторе, который при наличии довольно большого количества п...
Обзор Deadliest Catch: The Game. Ловим р...
Обзор Deadliest Catch: The Game. Ловим рМы очень любим рассказывать про различные симуляторы, так как это интересный вариант погрузиться в атмосф...
Обзор Thief Simulator VR. Игра года...
Обзор Thief Simulator VR. Игра годаЕсли посмотреть на рынок игровых проектов для шлемов виртуальной реальности, то вы заметите, что большая ...
Предварительный обзор Vivo X30. Хорошее ...
Предварительный обзор Vivo X30. Хорошее Современные смартфоны совсем не готовы радовать нас чем-то уникальным, ведь крупным брендам просто не выг...
В России открылась первая студия произво...
В России открылась первая студия произвоВ мире наблюдается удивительная картина: телевизоры с поддержкой Dolby Vision есть у миллионов людей, дес...
Предварительный обзор Huawei Nova 6 5G. ...
Предварительный обзор Huawei Nova 6 5G. Сегодня мы поговорим о довольно интересном устройстве, которое при достаточно низкой стоимости способно у...
Во что поиграть на PlayStation 4 в декаб...
Во что поиграть на PlayStation 4 в декабШутеры — это один из бессметных жанров, ведь ничто так не может надоесть, как стрелять по бесчисленному к...
Предварительный обзор Xiaomi Mi TV 4X 20...
Предварительный обзор Xiaomi Mi TV 4X 20Мы привыкли к тому, что современные телевизоры с хорошим разрешением и большой диагональю стоят дорого и ...
Обзор плюсов и минусов Moto G8 Plus 4/64...
Обзор плюсов и минусов Moto G8 Plus 4/64На днях, компания Motorola анонсировала новую линейку g8, флагманом которой стал Moto g8 plus. В смартфон...
«Холодное сердце 2» переведут на саамски...
«Холодное сердце 2» переведут на саамскиВ 2013 в кино вышла картина Disney «Холодное сердце», показавшая альтернативный взгляд на известную сказк...
Обзор TV Time. Сериалы вовремя...
Обзор TV Time. Сериалы вовремяМы решили немного отойти от игр и поговорить о приложениях, которые тоже развлекают пользователя, но дела...
Предварительный обзор Acer Predator Thro...
Предварительный обзор Acer Predator ThroДавайте поговорим о довольно интересном устройстве, которое, как нам кажется, никто из наших читателей се...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor