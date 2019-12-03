Клавиатура AZIO с ретро дизайном

Если вам приелся дизайн современных клавиатур, то вам пора присмотреться к компании AZIO. Она выпускает клавиатуры в стиле ретро с дизайном пишущей машинки. Основание изготовлена из алюминия, для лучшей устойчивости.

Периферия оснащена USB портом, для синхронизации со всеми устройствами. Доступны различные цветовые решения, такие как, розово-золотой, белый, цвет грецкого ореха, медный тон и в сером металле. В дополнение к клавиатуре прилагается подставка для рук, для комфортного использования. Цена начинается от 200 евро.