Клавиатура Cougar Attack X3 RGB (2018) получила съёмный упор для рук

Состоялся анонс игровой клавиатуры Cougar Attack X3 RGB (2018) с многоцветной подсветкой и девятью предустановленными световыми эффектами. Новинку оснастили функцией N-Key Rollover, которая позволяет распознавать неограниченное количество одновременно нажатых клавиш. Клавиатура также получила съёмный упор для рук, повышающий комфорт во время продолжительных игровых сессий. Для подключения к компьютеру служит проводной интерфейс USB. О стоимости аппарата Cougar Attack X3 RGB (2018) пока не сообщается.