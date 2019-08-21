Клавиатура G.Skill KM360 - первый взгляд

Компания G.Skill добавила в свой каталог компактную механическую клавиатуру без блока цифровых клавиш, адресованную как профессионалам, использующим компьютер для работы, так и любителям компьютерных игр.

В клавиатуре KM360 используются механические переключатели Cherry MX: Cherry MX Black — в клавише пробела, Cherry MX Red — во всех остальных. Колпачки изготовлены из пластика ABS двойной инжекцией, то есть надписи на клавишах не стираются, так как они не нарисованы или выгравированы, а представляют собой часть колпачка.

Верхняя панель клавиатуры — алюминиевая.

Клавиатура выпускается в белом или черном исполнении. Она снабжена белой светодиодной подсветкой, яркость которой настраивается (пять ступеней от 0 до 100%). Для подключения к компьютеру используется съемный кабель с разъемом USB-C. Габариты устройства равны 35,9 x 13,15 x 3,74 см, масса составляет 685 г.

Рекомендованная розничная цена клавиатуры KM360 равна 50 долларам.