Клавиатура HyperX Alloy Origins 65 поставляется с индивидуальным тактильным переключателем HyperX Aqua

В HyperX Alloy Origins 60 и Alloy Origins 65 используются клавиши с открытой RGB-подсветкой для более яркого освещения с яркими световыми эффектами и высококачественные двойные колпачки клавиш PBT с дополнительными функциями для длительного использования и долговечности. Оба типа клавиатур предлагают расширенные функции настройки подсветки и макросов, в том числе настраиваемые световые эффекты для каждой клавиши. Клавиатуры также поставляются с дополнительными колпачками для клавиш, в том числе колпачком для клавиш ESC и эксклюзивной клавишей пробела, разработанной HyperX, а также съемником колпачков для дополнительной настройки.