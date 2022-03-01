Клавиатура HyperX Alloy Origins 65 поставляется с индивидуальным тактильным переключателем HyperX Aqua

HyperX, команда игровых периферийных устройств в HP Inc. и лидер в области игр и киберспорта, объявила сегодня о том, что механическая игровая клавиатура HyperX Alloy Origins 65 теперь поставляется с тактильным переключателем HyperX Aqua или линейным переключателем HyperX Red. Клавиатура с 65-процентным форм-фактором включает в себя специальные клавиши со стрелками, страницы вверх и вниз, домой и клавиши удаления, чтобы обеспечить оптимальный баланс компактности и функциональности.

В HyperX Alloy Origins 60 и Alloy Origins 65 используются клавиши с открытой RGB-подсветкой для более яркого освещения с яркими световыми эффектами и высококачественные двойные колпачки клавиш PBT с дополнительными функциями для длительного использования и долговечности. Оба типа клавиатур предлагают расширенные функции настройки подсветки и макросов, в том числе настраиваемые световые эффекты для каждой клавиши. Клавиатуры также поставляются с дополнительными колпачками для клавиш, в том числе колпачком для клавиш ESC и эксклюзивной клавишей пробела, разработанной HyperX, а также съемником колпачков для дополнительной настройки.