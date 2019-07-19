Для управления воспроизведением музыки и видео предусмотрен отдельный блок клавиш, а для перехода в игровой режим, отключающий клавишу Win, есть соответствующий переключатель. Клавиатура поставляется со съёмной подставкой для рук. Длина кабеля составляет 1,8 метра.Игровая клавиатура Legion K500 RGB оснащена 104 клавишами с регулируемой светодиодной RGB-подсветкой, предлагающей до 16,8 млн оттенков. Усилие нажатия на клавиши составляет 45 граммов, максимальный ход клавиш — 4 мм (срабатывание происходит на отметке 2 мм). Ресурс переключателей — до 50 миллионов нажатий.Стоимость новинки составит 6990 тысяч рублей.