Клавиатура Logitech K845 с механической подсветкой за 59 долларов

Logitech анонсировала новую механическую клавиатуру, которая, по ее словам, предназначена для работы.

Новая проводная клавиатура предназначена для обеспечения точности, скорости и аккуратности при наборе текста. Покупатели смогут выбирать из пяти различных переключателей, включая линейные, тактильные и механические переключатели с щелчками, которые наилучшим образом соответствуют их стилю набора текста.

Logitech заявляет, что переключатели были протестированы на 5 миллионов нажатий, и литые символы не выцветают и не стираются. Клавиатура также имеет подсветку, которую можно настроить пятью различными способами. Есть режим дыхания, случайный режим, режим змеи, реактивный режим и статический режим. Вы также можете увеличивать и уменьшать яркость по своему усмотрению.

Клавиатура Logitech K845 с механической подсветкой стоит 59,99 долларов за красный, синий или коричневый переключатели. Если вам нужна версия с переключателями Cherry MX, вам придется заплатить 79,99 долларов.