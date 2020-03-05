Клавиатура Mountain Everest с модульной док-станцией

Новичок на рынке периферии компания Mountain.GG поделилась своей уникальной клавиатуры. Клавиатура Everest включает несколько интересных функций, например, встроенные клавиши которые можно назначить для любой игры или программного обеспечения.

Клавиатура имеет модульную док-станцию с разъемом для подсоединения с монитором. Магнитные ножки с регулировкой высоты для максимально удобного использования клавиатуры. Корпус выполнен из алюминия с двойным покрытием, что обеспечивает прочную конструкцию и долговечность. Отсоединяемая подставка для запястья выполнена из матового материала.

Mountain Everest оснащен RGB подсветкой, которая располагается по краям клавиатуры и клавишах. Производитель использует переключатели Cherry MX с возможностью горячей замены. Также предлагается разные цвета переключателей: красные, синие или коричневые. Рекомендованная стоимость начинается от 189 евро.