Клавиатура SilentiumPC Gear GK650K Omnis Onyx White Pudding Edition

SilentiumPC Gear, игровой лейбл европейского производителя SilentiumPC, представляет новую полноразмерную механическую клавиатуру, которая отвечает требованиям не только геймеров но и тех, кто часто работает за компьютером. Новое дополнение отличается ярким дизайном, вдохновленным чрезвычайно редкой разновидностью белого оникса. Как и ценный минерал, новые клавиатуры отличаются высокой прочностью и необычным внешним видом. SilentiumPC Gear предлагает GK650K Omnis Onyx White Pudding Edition с тремя различными переключателями на выбор: Kailh Red (линейный), Kailh Brown (тактильный), Kailh Blue («щелкающий»).

Полноразмерная клавиатура пригодится не только во время игровых сессий, но также идеально подходит для повседневного использования. Благодаря встроенной цифровой клавиатуре SilentiumPC Gear GK650K Omnis Onyx White Pudding Edition позволяет пользователям эффективно вводить числовые значения, например, в офисные программы, выполнять быстрые математические вычисления или назначать дополнительные функции в играх. Кроме того, каждая из 104 клавиш имеет индивидуальную подсветку, что позволяет регулировать стиль подсветки всей клавиатуры по вкусу пользователя, увеличивая видимость клавиш и упрощая работу в условиях низкой освещенности или темноты.

Клавиатура оснащена уникальными белыми клавишными колпачками из PBT, изготовленными по технологии Double Injection. Во время этого процесса в пресс-форму один за другим впрыскиваются два варианта цвета материала, что позволяет получить уникальное двухцветное покрытие с высокой степенью жесткости. Колпачки клавиш Pudding обогащают эстетическую среду геймера как днем, так и особенно ночью, а благодаря своей прочности также гарантируют высокую стойкость к истиранию. Даже после длительного использования колпачки для клавиш сохраняют свой уникальный вид, что лучше всего ценится благодаря полностью настраиваемой RGB-подсветке.

Чтобы улучшить эргономичность клавиатуры как при повседневном использовании, так и во время игровых сессий, в комплект поставки GK650K входит подставка для запястий. Магнитные крепления, а также специальные пазы в корпусе позволяют легко устанавливать и снимать. В зависимости от предпочтений пользователя его можно установить на любом расстоянии от клавиатуры, при этом широкие резиновые ножки стабилизируют подушку на столе. В верхней части накладки для запястья расположены треугольные канавки, которые не только улучшают эргономику, но и улучшают внешний вид клавиатуры.

Клавиатура поставляется со съемным USB-кабелем и специальными встроенными кабельными каналами, расположенными внизу. Это позволяет более гибко прокладывать кабели и полностью заменять кабель USB Type-C, например, на более длинный кабель.
Комментарии и отзывы SilentiumPC Gear GK650K Omnis Onyx White Pudding Edition
Представлены клавиатуры Logitech MX Keys Mini и MX Keys Mini…
Представлены клавиатуры Logitech MX Keys Mini и MX Keys MiniLogitech представила новые модели клавиатур – MX Keys Mini и MX Keys Mini для Mac. Эти беспроводные клави…
ROCCAT представляет клавиатуру Vulcan TKL PRO в белом цвете…
ROCCAT представляет клавиатуру Vulcan TKL PRO в белом цветеROCCAT, производитель периферийных устройств для ПК от Turtle Beach, сегодня представил арктическую белую…
Выпущена механическая игровая клавиатура Trust GXT 863 Mazz…
Выпущена механическая игровая клавиатура Trust GXT 863 MazzTrust выпускает механическую игровую клавиатуру GXT 863 Mazz. …
Игровая аналоговая клавиатура Wooting 60HE…
Игровая аналоговая клавиатура Wooting 60HEПроизводитель клавиатур Wooting выпускает аналоговую клавиатуру Wooting 60HE. Аналоговый ввод с полным дв…
Logitech представила компактную MX Keys Mini…
Logitech представила компактную MX Keys MiniК сожалению, у нас нет большого выбора компактных клавиатур — многие из них являются механическими клавиа…
Клавиатура SilentiumPC Gear GK650K Omnis Onyx White Pudding …
Клавиатура SilentiumPC Gear GK650K Omnis Onyx White Pudding SilentiumPC Gear, игровой лейбл европейского производителя SilentiumPC, представляет новую полноразмерную…
Cherry представила беспроводной комплект…
Cherry представила беспроводной комплектКомпания Cherry сегодня официально представила комплект из клавиатуры и мышки, который предназначен не дл…
Чехол-клавиатура Logitech Combo Touch стал доступен для нов…
Чехол-клавиатура Logitech Combo Touch стал доступен для новКомпания Logitech объявила о выпуске универсального чехла со съемной клавиатурой и встроенным трекпадом C…
Лучшая игровая клавиатура 2021 года. Defender Blitz GK-240L RU Rainbow Black USBЛучшая игровая клавиатура 2021 года. Defender Blitz GK-240L RU Rainbow Black USB
Обзор SVEN KB-G9500. Недорогая механическая клавиатура с макросамиОбзор SVEN KB-G9500. Недорогая механическая клавиатура с макросами
Лучшие мембранные клавиатуры. Logitech G G213 ProdigyЛучшие мембранные клавиатуры. Logitech G G213 Prodigy
Обзор Cooler Master MS-110 (MS-110-KKMF1-RU). Набор недорогой игровой периферииОбзор Cooler Master MS-110 (MS-110-KKMF1-RU). Набор недорогой игровой периферии
Обзор XPG INFAREX K10. Клавиатура с гибридными переключателямиОбзор XPG INFAREX K10. Клавиатура с гибридными переключателями
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor