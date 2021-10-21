Клавиатура SilentiumPC Gear GK650K Omnis Onyx White Pudding Edition

SilentiumPC Gear, игровой лейбл европейского производителя SilentiumPC, представляет новую полноразмерную механическую клавиатуру, которая отвечает требованиям не только геймеров но и тех, кто часто работает за компьютером. Новое дополнение отличается ярким дизайном, вдохновленным чрезвычайно редкой разновидностью белого оникса. Как и ценный минерал, новые клавиатуры отличаются высокой прочностью и необычным внешним видом. SilentiumPC Gear предлагает GK650K Omnis Onyx White Pudding Edition с тремя различными переключателями на выбор: Kailh Red (линейный), Kailh Brown (тактильный), Kailh Blue («щелкающий»).

Полноразмерная клавиатура пригодится не только во время игровых сессий, но также идеально подходит для повседневного использования. Благодаря встроенной цифровой клавиатуре SilentiumPC Gear GK650K Omnis Onyx White Pudding Edition позволяет пользователям эффективно вводить числовые значения, например, в офисные программы, выполнять быстрые математические вычисления или назначать дополнительные функции в играх. Кроме того, каждая из 104 клавиш имеет индивидуальную подсветку, что позволяет регулировать стиль подсветки всей клавиатуры по вкусу пользователя, увеличивая видимость клавиш и упрощая работу в условиях низкой освещенности или темноты.

Клавиатура оснащена уникальными белыми клавишными колпачками из PBT, изготовленными по технологии Double Injection. Во время этого процесса в пресс-форму один за другим впрыскиваются два варианта цвета материала, что позволяет получить уникальное двухцветное покрытие с высокой степенью жесткости. Колпачки клавиш Pudding обогащают эстетическую среду геймера как днем, так и особенно ночью, а благодаря своей прочности также гарантируют высокую стойкость к истиранию. Даже после длительного использования колпачки для клавиш сохраняют свой уникальный вид, что лучше всего ценится благодаря полностью настраиваемой RGB-подсветке.

Чтобы улучшить эргономичность клавиатуры как при повседневном использовании, так и во время игровых сессий, в комплект поставки GK650K входит подставка для запястий. Магнитные крепления, а также специальные пазы в корпусе позволяют легко устанавливать и снимать. В зависимости от предпочтений пользователя его можно установить на любом расстоянии от клавиатуры, при этом широкие резиновые ножки стабилизируют подушку на столе. В верхней части накладки для запястья расположены треугольные канавки, которые не только улучшают эргономику, но и улучшают внешний вид клавиатуры.

Клавиатура поставляется со съемным USB-кабелем и специальными встроенными кабельными каналами, расположенными внизу. Это позволяет более гибко прокладывать кабели и полностью заменять кабель USB Type-C, например, на более длинный кабель.