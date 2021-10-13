Клавиатура SteelSeries Apex 3 TKL

SteelSeries представила клавиатуру Apex 3 TenKeyLess (TKL) - первую водонепроницаемую игровую клавиатуру TKL. Apex 3 TKL, созданная для того, чтобы стать лучшей клавиатурой для начинающих игроков и профессиональных геймеров, обеспечивает водо- и пыленепроницаемостью IP32 для защиты от брызг.

Разработанный специально для серьезных игроков и отличающийся гладким обтекаемым силуэтом, дизайн TKL является самым популярным форм-фактором, используемым профессионалами в киберспорте, позволяя геймерам располагать клавиатуру для максимальной производительности и комфорта в игре. Бесшумные переключатели Whisper изготовлены из износостойких материалов с низким коэффициентом трения, выдерживают более 20 миллионов нажатий клавиш и обеспечивают практически бесшумный игровой процесс. Еще больше привлекательности Brilliant PrismSync Lighting, которая обеспечивает 8 зон с 16,8 миллионами красивых четких цветов, которые можно синхронизировать с продуктами семейства SteelSeries. Чтобы помочь игрокам сосредоточиться во время марафона, Apex 3 TKL оснащен специальными элементами управления мультимедиа. Щелкающий ролик регулировки громкости и клавиши мультимедиа для легкой регулировки настроек на лету, а также элементы управления яркостью, перемотка назад, пропуск и пауза доступны одним нажатием кнопки.
Комментарии и отзывы SteelSeries Apex 3 TKL
Logitech представила компактную MX Keys Mini…
Logitech представила компактную MX Keys MiniК сожалению, у нас нет большого выбора компактных клавиатур — многие из них являются механическими клавиа…
Обзор SVEN KB-G9500. Недорогая механическая клавиатура с мак…
Обзор SVEN KB-G9500. Недорогая механическая клавиатура с макНе так давно стартовали продажи игровой клавиатуры SVEN KB-G9500 с переключателями Outemu Blue с четким о…
Выпущена механическая игровая клавиатура Trust GXT 863 Mazz…
Выпущена механическая игровая клавиатура Trust GXT 863 MazzTrust выпускает механическую игровую клавиатуру GXT 863 Mazz. …
Обзор HyperX Origins 60%. Компактная игровая клавиатура…
Обзор HyperX Origins 60%. Компактная игровая клавиатураНе так давно под брендом HyperX компания HP выпустила и запустила продажи игровой клавиатуры HyperX Origi…
EVGA выпускает игровую клавиатуру EVGA Z12 RGB…
EVGA выпускает игровую клавиатуру EVGA Z12 RGBКомпания EVGA представила игровую клавиатуру EVGA Z12 RGB. …
Представлена игровая клавиатура SVEN KB-G9500 для киберспорт…
Представлена игровая клавиатура SVEN KB-G9500 для киберспортКомпания SVEN объявила о выпуске игровой клавиатуры KB-G9500, разработанную специально для киберспортивны…
Razer представила самую быструю игровую клавиатуру в мире Ra…
Razer представила самую быструю игровую клавиатуру в мире RaRazer объявил о выпуске игровой клавиатуры Razer Huntsman V2 с набором обновлений и усовершенствований дл…
Представлены клавиатуры Logitech MX Keys Mini и MX Keys Mini…
Представлены клавиатуры Logitech MX Keys Mini и MX Keys MiniLogitech представила новые модели клавиатур – MX Keys Mini и MX Keys Mini для Mac. Эти беспроводные клави…
Обзор RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG. Флагманская игровая клавиатура с управляемыми переключателямиОбзор RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG. Флагманская игровая клавиатура с управляемыми переключателями
Обзор Logitech Wireless MK295 Silent Combo Black USB. Беспроводная периферия для работыОбзор Logitech Wireless MK295 Silent Combo Black USB. Беспроводная периферия для работы
Обзор SVEN KB-G8500. Игровая мембранная клавиатураОбзор SVEN KB-G8500. Игровая мембранная клавиатура
Обзор LOGITECH G513 CARBON GX Red Linear (920-009339). Механическая клавиатураОбзор LOGITECH G513 CARBON GX Red Linear (920-009339). Механическая клавиатура
Обзор Trust GXT 888 ASSA. Кейпад с 30 клавишамиОбзор Trust GXT 888 ASSA. Кейпад с 30 клавишами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor