Клавиатура SteelSeries Apex 3 TKL

SteelSeries представила клавиатуру Apex 3 TenKeyLess (TKL) - первую водонепроницаемую игровую клавиатуру TKL. Apex 3 TKL, созданная для того, чтобы стать лучшей клавиатурой для начинающих игроков и профессиональных геймеров, обеспечивает водо- и пыленепроницаемостью IP32 для защиты от брызг.

Разработанный специально для серьезных игроков и отличающийся гладким обтекаемым силуэтом, дизайн TKL является самым популярным форм-фактором, используемым профессионалами в киберспорте, позволяя геймерам располагать клавиатуру для максимальной производительности и комфорта в игре. Бесшумные переключатели Whisper изготовлены из износостойких материалов с низким коэффициентом трения, выдерживают более 20 миллионов нажатий клавиш и обеспечивают практически бесшумный игровой процесс. Еще больше привлекательности Brilliant PrismSync Lighting, которая обеспечивает 8 зон с 16,8 миллионами красивых четких цветов, которые можно синхронизировать с продуктами семейства SteelSeries. Чтобы помочь игрокам сосредоточиться во время марафона, Apex 3 TKL оснащен специальными элементами управления мультимедиа. Щелкающий ролик регулировки громкости и клавиши мультимедиа для легкой регулировки настроек на лету, а также элементы управления яркостью, перемотка назад, пропуск и пауза доступны одним нажатием кнопки.