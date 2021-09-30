Клавиатура The Key которая копирует и вставляет

Компания Stack Overflow объединился с торговым представителем Drop, чтобы выпустить эту симпатичную маленькую клавиатуру под названием The Key.

Она запрограммирована на две вещи: копирование и вставку. Изначально компания выставила данную клавиатуру вначале этого года как первоапрельскую шутку, но увидев сколько поступило запросов купить ее, они решили ее сделать. Стоимость данной клавиатуры составляет 28 долларов

Корпус изготовлен из алюминия, обработанного на станке с ЧПУ, с колпачками для клавиш из нестандартного профиля XDA. Питается клавиатура от разъема USB-C на задней панели устройства, а внизу есть ножки, чтобы она не соскользнула.
Комментарии и отзывы The Key
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