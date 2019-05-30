Клавиатуры SteelSeries Apex Pro имеют настраиваемое перемещение клавиш

Ключевым словом для любой игровой периферии, достойной внимания, является индивидуальная настройка, потому что многие геймеры хотят чтобы все было синхронизировано с вашими руками. SteelSeries приняла это во внимание и выпустила две новые клавиатуры Apex Pro и Apex Pro TKL, которые полностью подстраиваются под вас.

Благодаря регулируемым переключателям OmniPoint, которые используют магнитные датчики для регистрации нажатий клавиш, пользователи могут установить ход каждой клавиши на 0,4 мм для скорости или на 3,6 мм для большей точности. Кроме того, можно сохранить несколько профилей клавиш, что позволяет настраивать клавиатуру для определенных игр, а также настраивать «общее использование» для набора текста.

Обе модели Apex Pro оснащены RGB подсветкой и небольшим OLED-дисплеем, который позволяет просматривать уведомления и выбирать профили клавиатуры без использования диспетчера программного обеспечения. Рядом с ним находится колесико щелчка и мультимедийная кнопка, которые можно использовать для управления воспроизведением музыки, которые также можно настроить в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Apex Pro прибудет в США 11 июня и обойдется вам в 200 долларов.