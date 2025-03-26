Клавиатуру SteelSeries Apex Pro Mini Gen 3 оценили в 220 евро

Компания SteelSeries пополнила ассортимент премиальных геймерских клавиатур моделью Apex Pro Mini Gen 3, которая станет доступна для покупки в следующем месяце по цене в 220 евро. Новинка может похвастаться магнитными переключателями OmniPoint 3.0 с 40 уровнями регулировки срабатывания от 0,1 до 4,0 мм. Если верить производителю, это в 20 раз быстрее по скорости срабатывания и в 11 раз меньше по времени отклика, если сравнивать с обычными механическими клавиатурами.

Клавиатура также характеризуется стабилизаторами для уменьшения колебания клавиш, заводской смазкой переключателей для плавности и глубокого звука, трёхслойной демпфирующей пеной для уменьшения шума, RGB-подсветкой, фирменными функциями и ПО GG QuickSet настройки игровых профилей.
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