Клавиатуру в MacBook будут ремонтировать быстрее

На протяжении длительного времени у компании Apple была настоящая проблема с клавиатурами в новых MacBook. Дело в том, что новая конструкция пусть и крутая, но буквально любая пылинка могла вывести устройство из строя. Вы можете купить ноутбук за 300 тысяч рублей, а через две недели уже начнет заедать клавиша. И если раньше вы несли устройство в сервисный центр, то ремонт клавиатуры занимал около недели. Хотите остаться без ноутбука за 300 тысяч на такой срок? Теперь компания Apple изменила свое отношение к данной проблеме и ремонтировать клавиатуру будут в течение 24 часов. Так что если у вашего MacBook какие-то проблемы с клавишами, то смело несите устройство в сервисный центр и требуйте срочного ремонта. Теперь такая возможность есть.