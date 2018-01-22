Клон Samsung Galaxy S9+ уже продают в Китае

Официальный анонс Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ состоится только в конце февраля, но в Китае уже продается подделка, созданная на основе утечек. Судя по фото, «флагман» доступен в синей и золотистой расцветках. От оригинала китайский клон отличается рамками вокруг дисплея, отсутствием кнопки Bixby и устаревшим ПО (Samsung Experience 8.x).

Что до подлинного Samsung Galaxy S9, то ему прочат стереодинамики AKG, Dual Pixel-камеру с перемененной диафрагмой (f/1.5-f/2.4), которая была задействована в раскладушке W2018, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, сканер радужки глаза, 5,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением QHD+, защиту от воды по стандартам IP68, поддержку беспроводной зарядки, наушники AKG и 8 Мп фронтальную камеру.