Кнопочный телефон HMD Terra M появился в продаже

В ноябре прошлого года компания HMD представила защищенный телефон Terra M, не раскрыв его цену. Сегодня производитель выпустил новинку в европейскую продажу по цене в 200 евро. Телефон имеет в своём оснащении 2,8-дюймовый экран с поддержкой касаний в перчатках, корпус с ударопрочностью MIL-STD-810H, защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69K, настраиваемые клавиши Push-to-Talk и экстренные кнопки для мгновенной связи, поддержку 4G, VoLTE, VoWi-Fi, режим точки доступа, модуль NFC, два слота для SIM-карт и eSIM, аккумулятор ёмкостью 2510 мАч со временем автономной работы до 10 дней, чипсет Qualcomm DragonwingTM QCM2290, крепление на ремень и зарядную станцию.

Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
