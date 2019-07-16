Kolink Bastion порадует габаритами

Есть определенная аудитория пользователей, которая любит собирать свои системы в довольно больших корпусах, чтобы было много места под комплектующие, под охлаждение, чтобы можно было красиво кабели проложить и так далее. Вообщем, чтобы не было проблем, как с компактными корпусами. И теперь для таких вот фанатов вышел новый корпус Kolink Bastion, который выглядит максимально привлекательно и стильно, у него довольно много свободного пространства внутри и нет ничего лишнего, что могло бы вам помешать при сборке вашего игрового или рабочего компьютера. Минус только в том, что данный бренд мы знаем не очень хорошо, плюс цены на корпус пока что нет и мы можем только догадываться о том, за сколько его будут продавать у нас в стране.