Kolink Phalanx из стекла и алюминия

Официально представлен новый компьютерный корпус Kolink Phalanx, который может похвастаться закаленным стеклом и прочным металлическим корпусом. Для многих пользователей корпус не является важным элементом сборки, ведь если стоит вопрос купить более мощную видеокарту или потратить лишнюю сотню долларов на корпус, то вы точно выберет не последнее. Тем не менее, есть определенный сегмент пользователей, которые хотят не только мощный компьютер, но и стильный корпус. И для таких эстетов есть крутой продукт Kolink Phalanx. У него громадное стекло на всю боковую панель и даже вентиляторы по центру пробиваются сквозь решетку декоративную. Все выглядит крайне привлекательно, особенно если речь идет о дизайне внешнего вида.