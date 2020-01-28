Kolink Void с эффектной подсветкой

Производителям компьютерных корпусов довольно тяжело привлечь внимание аудитории к своим новым продуктам, так как пользователь не так часто меняет свой корпус. Например, есть яркие примеры, когда пользователь в начале 2000 года купил хороший корпус и до сих пор пользуется именно им. Он просто устанавливает более свежий процессор или видеокарту, тогда как на рынке корпусов за это время ничего сильно не изменилось. Однако авторы Kolink Void все же смогли привлечь наше внимание своим интересным продуктом. На лицевой стороне этого корпуса размещена довольно интересная система подсветки, которая приносит море положительных эмоций. Это и правда очень крутое решение, которе привлекает внимание и создает атмосферу уюта.