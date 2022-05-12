Kolink выпускает ATX-корпус Citadel Mesh ARGB

Корпус Kolink Citadel Mesh известен сборщикам компьютеров по модели micro-ATX, теперь компания Kolink выпускает корпус Citadel Mesh в форм-факторе ATX.

Новый Kolink Citadel Mesh предлагает еще больше пространства для комплектующих. Корпус поставляется с четырьмя предустановленными 120-мм вентиляторами Kolink Umbra ARGB PWM — тремя спереди и одним дополнительным сзади. Их можно заменить на 140-мм вентиляторы. Что касается жидкостного охлаждения, в Citadel Mesh можно установить радиатор до 420 мм спереди, до 360 мм сверху и до 140 мм сзади корпуса. Kolink Citadel Mesh ARGB поддерживает материнские платы до E-ATX форм-фактора.

Передняя панель корпуса имеет сетчатую конструкцию для улучшения воздушного потока, также есть пылевой фильтр на верхней части корпуса. Боковая панель изготовлена из закаленного стекла. Блок питания скрыт специальным кожухом, а также скрывает кабели и накопители. Верхняя панель включает в себя два порта USB 3.0, порт USB 2.0, порт USB 3.2 Type C, а также кнопки питания и управления светодиодами и аудиоразъемы.

Kolink Citadel Mesh ATX появится в продаже на этой неделе по цене 135 долларов.