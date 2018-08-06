Kolink выпустила компьютерный корпус Levante с RGB-подсветкой

Представлен компьютерный корпус Kolink Levante формата Mid-Tower с RGB-подсветкой. Новинка выполнена в черном цвете. Сообщается о применении материнских плат типоразмера E-ATX, ATX, Micro-ATX или Mini-ITX. Аппарат оборудован двумя устройствами хранения данных типоразмера 3,5,2,5 дюйма и еще двумя 2,5-дюймовыми накопителями. Габариты устройства составляют: 206,5 * 440 * 475 мм. Предусмотрены гнезда для наушников и микрофона, два порта USB 2.0 и один разъём USB 3.0. Стоимость корпуса составляет 80 евро.