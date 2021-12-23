Коллекционная версия часов HUAWEI Watch GT 2022 Collector's Edition посвящена Году Тигра

На мероприятии посвященном запуску HUAWEI P50 Pocket, компания анонсировала ряд продуктов. Одна из них - HUAWEI Watch GT 2022 Collector's Edition.

HUAWEI Watch GT 2022 Collector's Edition - это модифицированная версия HUAWEI Watch GT 3. Он оформлен в стиле года Тигра с использованием материалов премиум-класса. В этой модели используется передний кожух из углеродного волокна вместо корпуса из нержавеющей стали. На кожухе нанесены полосы, имитирующие шкуру тигра. Титановый безель, обтекающий корпус, украшен узорами, имитирующими зубы тигра. Даже на короне отпечатана голова тигра.

В умных часах используется сапфировое стекло для дисплея. Чтобы соответствовать индивидуальному внешнему виду, часы также поставляются с новым циферблатом с изображением головы тигра. Они поставляются в двух цветах: красный и черный.

Коллекционное издание HUAWEI WATCH GT 2022 в Китае стоит 3688 иен (579 долларов). Поставляется в индивидуальной подарочной коробке.