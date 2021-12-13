Компактная беспроводная механическая клавиатура Hatsiu

Клавиатура имеет 100 клавиш, переключатель Outemu и колпачки клавиш PBT для повышения производительности и отличного тактильного набора текста. С подсветкой RGB и тройным режимом подключения для MacOS, Windows, IOS, Android. Hatsiu - это мощная клавиатура для всех любителей механических клавиш. Механическая клавиатура Hatsiu обладает полноразмерной функциональностью в компактном дизайне со 100 необходимыми клавишами. Обеспечивая идеальный тактильный набор текста, выведите свои игры и повседневную работу на новый уровень. Hatsiu поддерживает 15 динамических световых эффектов клавиш.