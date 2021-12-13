Компактная беспроводная механическая клавиатура Hatsiu

Hatsiu - это новая беспроводная механическая клавиатура, оснащенная встроенной перезаряжаемой батареей, обеспечивающая до 40 часов игрового процесса без подзарядки или 600 часов без подсветки. Клавиатура в компактном форм-факторе оснащена RGB-подсветкой и возможностью подключения по беспроводной связи Bluetooth 5.0 или 2,4 ГГц, а также, если потребуется, проводным подключением.

Клавиатура имеет 100 клавиш, переключатель Outemu и колпачки клавиш PBT для повышения производительности и отличного тактильного набора текста. С подсветкой RGB и тройным режимом подключения для MacOS, Windows, IOS, Android. Hatsiu - это мощная клавиатура для всех любителей механических клавиш. Механическая клавиатура Hatsiu обладает полноразмерной функциональностью в компактном дизайне со 100 необходимыми клавишами. Обеспечивая идеальный тактильный набор текста, выведите свои игры и повседневную работу на новый уровень. Hatsiu поддерживает 15 динамических световых эффектов клавиш.

Комментарии и отзывы Hatsiu
Беспроводная механическая клавиатура Coolkiller…
Беспроводная механическая клавиатура CoolkillerCoolKiller - это новая беспроводная механическая клавиатура с 61 клавишей и рядом различных функций, вклю…
Cherry представляет беспроводную версию Stream Keyboard…
Cherry представляет беспроводную версию Stream KeyboardCHERRY, ведущий мировой производитель компьютерных устройств ввода, теперь предлагает беспроводную версию…
Fujitsu выпускает ограниченную версию HHKB Professional HYBR…
Fujitsu выпускает ограниченную версию HHKB Professional HYBRКомпания Fujitsu Computer Products of America, Inc., основной авторизованный дистрибьютор клавиатуры Happ…
Обзор Logitech K480. Беспроводная клавиатура для смартфона, …
Обзор Logitech K480. Беспроводная клавиатура для смартфона, Смартфоны выступают универсальным инструментом для выполнения разных типов задач. И за последнее время он…
Клавиатура SteelSeries Apex 3 TKL…
Клавиатура SteelSeries Apex 3 TKLSteelSeries представила клавиатуру Apex 3 TenKeyLess (TKL) - первую водонепроницаемую игровую клавиатуру …
11-дюймовая клавиатура Brydge Max Plus для iPad…
11-дюймовая клавиатура Brydge Max Plus для iPadПосле запуска 12,9-дюймовой клавиатуры Max Plus для iPad в начале этого года Brydge выпускает 11-дюймовую…
Игровая клавиатура Sharkoon Skiller SGK60 с переключателями …
Игровая клавиатура Sharkoon Skiller SGK60 с переключателями Sharkoon представила свою новую игровую клавиатуру Skiller SGK60, оснащенную трехблочной клавиатурой с му…
Механическая беспроводная клавиатура Eclipse EC66…
Механическая беспроводная клавиатура Eclipse EC66Если вы ищете беспроводную механическую клавиатуру, то вас может заинтересовать механическая клавиатура E…
Обзор Logitech K480. Беспроводная клавиатура для смартфона, планшета, ПК и ноутбукаОбзор Logitech K480. Беспроводная клавиатура для смартфона, планшета, ПК и ноутбука
Обзор Logitech ERGO K860. Лучшая эргономичная клавиатураОбзор Logitech ERGO K860. Лучшая эргономичная клавиатура
Обзор Oklick 990G RAGE. Недорогая игровая клавиатура Обзор Oklick 990G RAGE. Недорогая игровая клавиатура
Обзор SVEN KB-G7400. Недорогая игровая клавиатура с подсветкойОбзор SVEN KB-G7400. Недорогая игровая клавиатура с подсветкой
Обзор ASUS ROG Claymore II. Модульная беспроводная игровая клавиатураОбзор ASUS ROG Claymore II. Модульная беспроводная игровая клавиатура
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor