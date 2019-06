Компактный Lenovo ThinkBook 13

Фирменное программное обеспечение Lenovo Vantage позволяет персонализировать настройки ноутбука, автоматически обновлять драйвера, проводить самодиагностику устройства, и запрашивать удаленную техническую поддержку. ThinkBook 13 поставляется с возможностью замены аппаратного обеспечения без посещения сервисного центра с сохранением официальной гарантии на 1 год.ThinkBook 13 поддерживает функцию Windows Modern Standby. Она позволяет операционной системе работать в спящем режиме и обслуживать сетевые подключения даже с закрытой крышкой. А при помощи кнопки Smart Power On или голосовой команды ноутбук способен быстро выходить из спящего режима. Данная модель оптимизирована для работы со Skype: микрофоны получили сертификат Skype for Business. Выделенные горячие клавиши существенно упрощают звонки: например, одна клавиша может использоваться для ответа на звонок, а другая для окончания вызова. Устройство также оснащается двумя динамиками Harman с поддержкой технологии Dolby Audio.В ноутбуке поддерживается аутентификация и включение с помощью сканера отпечатка пальцев. Платформенный модуль TPM 2.0 шифрует данные и обеспечивает аппаратную аутентификацию, представляя дополнительный уровень безопасности. Кроме того, ThinkBook обладает физическим затвором для веб-камеры Think Shutter.Ноутбук работает на процессорах Intel Core восьмого поколения (i5-8265U или i7-8565U). В качестве операционной системы используется Windows 10 Home или Windows 10 Pro. В максимальной комплектации он оснащается 16 ГБ оперативной памяти и быстрым накопителем объёмом до 512 ГБ. За графику отвечает интегрированное решение от Intel — Intel UHD Graphics 620.Новый ThinkBook 13 выполнен в тонком и легком металлическом корпусе весом всего 1,32 кг. Он оснащён 13-дюймовой IPS-матрицей с разрешением Full HD, яркостью 300 нит и тонкими рамками. К ноутбуку можно подключить до двух внешних мониторов с максимальным разрешением 4К (3840х2160).