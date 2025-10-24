Компактный OPPO Find X9s получит ёмкий аккумулятор

Известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики компактного флагманского смартфона Find X9s, презентация которого ожидается следующей весной. Итак, аппарат оснастят 6,3-дюймовым LTPS-дисплеем с очень узкими рамками, топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9500+, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископный телеобъектив), подэкранным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, аккумулятором ёмкостью минимум 7000 мАч и поддержкой беспроводной зарядки.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Find X8s имеет в своем оснащении процессор MediaTek Dimensity 9400+, 6,32-дюймовый плоский AMOLED-экран с разрешением 2640:1216 пикселей, частотой обновления 120 Гц и рамками шириной 1,25 мм, корпус толщиной 7,73 мм и массой 179 граммов, тыльную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик с автофокусом) и 50 Мп (телефото 50 Мп и OIS), батарею ёмкостью 5700 мАч, а также поддержку 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядки.
