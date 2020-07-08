Компактный ПК Maingear Turbo получил 16-ядерный процессор AMD

Компания Maingear пополнила ассортимент компактных рабочих станций моделью Turbo, которая основана на чипе AMD Ryzen третьего поколения. Новинка характеризуется корпусом с размерами 312,42:365,76:170,18 мм, системной платой ASUS ROG Strix X570-I Gaming или ASRock B550M-ITX/AC, 16-ядерным процессором Ryzen 9 3950X с одновременной обработкой до 32 потоков инструкций и частотами от 3,5 ГГц от 4,7 ГГц, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3600 (2:32 ГБ), поддержкой двух твердотельных накопителей M.2 NVMe SSD и одного обычного жёсткого диска, видеокартами вплоть до AMD Radeon 5700XT с 8 ГБ памяти GDDR6 и NVIDIA GeForce Titan RTX с 24 ГБ памяти GDDR6, жидкостной системой охлаждения и блоком питания с сертификацией 80 PLUS Platinum на 750 Вт. ПК появится в продаже по цене от 1500 долларов.

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