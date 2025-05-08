Компактный Vivo X200 FE получит АКБ на 6500 мАч

Профильное издание Smartprix раскрыло характеристики смартфона Vivo X200 FE, официальный релиз которого ожидается в июле этого года. Итак, аппарат оснастят плоским 6,31-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 1.5K и кадровой частотой 120 Гц, 12 или 16 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, 4-нанометрвоой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9300+, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX921), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (Sony IMX882 с 3-кратным оптическим приближением), селфи-камерой разрешением 50 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, подэкранным дактилоскопом, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 90-Вт быстрой проводной зарядки, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6 и корпусом массой около 200 граммов.