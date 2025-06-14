Компактный Vivo X200 FE протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования компактного смартфона Vivo X200 FE, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9300+ с тактовой частотой до 3,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G720 Immortalis MP12, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 15. Аппарат набрал 2067 и 6808 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Ранее сообщалось, что смартфон получит 6,31-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX921), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (Sony IMX882 с 3-кратным оптическим зумом), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, защиту от воды и пыли в (IP68 и IP69), аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 90 Вт и корпусом массой около 200 граммов.
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