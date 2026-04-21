Компактный флагман OPPO Find X9s Pro оценили в 775 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент компактных смартфонов моделью Find X9s Pro, которая базируется на флагманской платформе MediaTek Dimensity 9500 с тактовой частотой до 4,21 ГГц. Новинку также оснастили 6,32-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1.5K, кадровой частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, основной камерой Hasselblad с модулями на 200 Мп (сенсор оптического размера 1/1.4 дюйма и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик), 200 Мп (перископический телеобъектив с 2,8-кратным оптическим зумом), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 7025 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, защитой от воды и пыли в соответствии со стандартами IP66, IP68 и IP69, а также корпусом массой 198 граммов и толщиной 8,4 мм. Цена базовой версии на 12/256 ГБ памяти составляет эквивалент 775 долларов.