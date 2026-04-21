Компактный флагман OPPO Find X9s Pro оценили в 775 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент компактных смартфонов моделью Find X9s Pro, которая базируется на флагманской платформе MediaTek Dimensity 9500 с тактовой частотой до 4,21 ГГц. Новинку также оснастили 6,32-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1.5K, кадровой частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, основной камерой Hasselblad с модулями на 200 Мп (сенсор оптического размера 1/1.4 дюйма и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик), 200 Мп (перископический телеобъектив с 2,8-кратным оптическим зумом), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 7025 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, защитой от воды и пыли в соответствии со стандартами IP66, IP68 и IP69, а также корпусом массой 198 граммов и толщиной 8,4 мм. Цена базовой версии на 12/256 ГБ памяти составляет эквивалент 775 долларов.

Стала известна цена смартфона Vivo V70 Elite…
Авторитетный информатор Абхишек Ядав раскрыл цены на смартфоны Vivo V70 и V70 Elite, которые будут предст…
Представлен доступный смартфон Vivo Y37+ 5G…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y37+ 5G, которая основана на 6-нанометровом процес…
Официально: флагман Vivo X300 Ultra выйдет в мае…
Компания Vivo объявила, что релиз смартфонов X300 Ultra и X300 FE состоится уже в следующем месяце. Речь …
Представлен недорогой смартфон HONOR X80i…
Компания HONOR представила в Китае свой новый смартфон HONOR X80i, который получил яркий AMOLED-дисплей с…
iPhone 18 Pro получит переменную диафрагму - её уже производ…
Apple постепенно прокачивает линейку смартфонов iPhone передовыми технологиями в области мобильной фотогр…
Redmi Turbo 5 Max бьёт рекорды продаж …
Компания Xiaomi отчиталась об успехах представленного вчера в Китае смартфона Redmi Turbo 5 Max. Утвержда…
Смартфон REDMI A7 оценили в 115 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью REDMI A7, которая базируется на 12-нан…
Apple готовит к релизу складной iPhone Ultra…
Первый складной смартфон Apple, с огромной долей вероятности, появится этой осенью, наряду с iPhone 18 Pr…
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
