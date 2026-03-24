Компактный флагман OnePlus 15T оценили в 625 долларов

Компания OnePlus пополнила ассортимент компактных флагманских смартфонов моделью OnePlus 15T, одной из особенностей которой стал аккумулятор ёмкостью 7500 мАч. Новинку также оснастили поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, 6,32-дюймовым LTPS OLED-экраном с кадровой частотой 165 Гц, разрешением 1,5К и пиковой яркостью 3600 нит, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen5, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.1, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5150 мм2, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 50 Мп (3,5-кратное оптическое приближение), защитой от воды и пыли в соответствии со стандартом IP69K, корпусом толщиной 8,35 мм и предустановленной операционной системой Android 16 с прошивкой ColorOS 16. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 625, 670, 710 , 755 и 830 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и встроенной памяти соответственно.