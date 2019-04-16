Компактный iPhone XE показали на рендерах

Профильное издание PhoneArena поделилось рендерами компактного смартфона iPhone XE, новая порция слухов о котором появилась в последнее время. Речь идет о наследнике популярного iPhone SE, который может выйти под названием iPhone XE уже в третьем квартале текущего года. Устройству прочат 4,8-дюймовый AMOLED-дисплей, поддержку распознавания лиц Face ID, одинарную заднюю камеру с датчиком на 12 Мп и оптикой с диафрагмой ƒ/1.8, как у iPhone XR, а также фирменным чипсетом A12 Bionic. Цена iPhone XE составит от 600 до 800 долларов в зависимости от версии.