Компактный корпус - Cooler Master MasterBox Q500L

Cooler Master запускает новый компактный корпус ATX. MasterBox Q500L немного меньше, чем большинство других корпусов ATX, и имеет размеры всего 386x230x381 мм. Тем не менее, он вмещает до семи слотов расширения и в верхней части имеет место для 240-мм радиатора.

Серия MasterBox сосредоточена на предоставлении пользователям большей модульности и выбора, и новый Q500L не сильно отличается. Например, винты с накатанной головкой прорезинены и могут использоваться как ножки корпуса, что позволяет ставить корпус вертикально или горизонтально. Также можно переместить панель ввода/вывода в одно из трех положений, чтобы сохранить ее доступность, в зависимости от ваших настроек. Воздушный поток явно был приоритетом при разработке корпуса. Новинка имеет полностью перфорированный корпус. В них есть фильтры, удерживаемые либо магнитами, либо резиновыми заглушками. Внутри есть место для двух 120-мм или 140-мм вентиляторов сверху, одного 120-мм вентилятора сзади и двух 120-мм вентиляторов снизу. Боковая панель выполнена из закаленного стекла.

MasterBox Q500L предлагает от 27 до 30 мм пространства для прокладки кабелей за лотком для материнской платы, что довольно щедро. Точки крепления хранилища также находятся сзади, где есть два накопителя, каждый из которых может вместить либо два 2,5-дюймовых SSD, либо один 3,5-дюймовый HDD. Q500L уже доступен по цене $59,99.