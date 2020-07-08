Компактный корпус Aerocool Atomic получил 200-мм вентилятор

Компания Aerocool представила компьютерный корпус Atomic, который подойдет для создания компактной игровой системы. Новинка характеризуется типоразмером Mini Tower с размерами 230:390:403,5 мм, слотами расширения по схеме 4+2, которая допускает вертикальную установку графического адаптера длиной до 347 мм, поддержкой системных плат Micro-ATX и mini-ITX, одного 3,5-, одного 3,5/2,5- и еще трех 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с 280-мм радиатором спереди, 240 мм сверху и 120 мм сзади, процессорного кулера высотой до 184 мм, двумя портами USB 3.0 и гнёздами для наушников и микрофона. Также отметим наличие комплектного 200-мм вентилятора с ARGB-подсветкой, 120-мм ARGB-вентилятора и боковой стенки из закаленного стекла.