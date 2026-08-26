Xiaomi представила Redmi 17C 5G

В начале этого месяца в европейском интернет-магазине преждевременно появилась информация о новом смартфоне Redmi 17C 5G, который очень заинтересовал пользователей, а теперь устройство официально представлено компанией Xiaomi. Как следует из названия, новинка является 5G-версией Redmi 17C 4G и получила процессор Dimensity 6300. Он работает в связке с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем на 64 или 128 ГБ стандарта UFS 2.2. Объём встроенной памяти можно расширить с помощью карты microSD, также смартфон оснащён 3,5-мм разъёмом для наушников. Redmi 17C 5G построен на базе 6,9-дюймового IPS LCD-дисплея с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Максимальная яркость экрана достигает 810 нит, фронтальная камера на 8 Мп расположена в каплевидном вырезе. На задней панели установлена одинарная основная камера с разрешением 50 Мп.

Смартфон работает под управлением HyperOS 3 на базе Android 16, за автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт. Корпус также получил защиту от пыли и влаги по стандарту IP64. Самое важное — цена. По данным сразу нескольких источников, данный смартфон стоит около 220 долларов, то есть при своих характеристиках это относительно доступное решение, которое явно заинтересует многих потенциальных покупателей. Кроме того, в ближайшие недели новинка, скорее всего, появится и на других рынках, а не только в Европе, и тогда можно будет поговорить о цене.