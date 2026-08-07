Google Pixel 11 Pro показали на пресс-рендерах

Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал качественные изображения флагманского смартфона Google Pixel 11 Pro, который представят 12 августа. Отметим оранжевую и черную расцветки корпуса и стеклянный блок основной камеры, который ранее был металлическим. Что до технических параметров, устройству приписывают наличие фирменного чипсета Tensor шестого поколения, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп, 48 Мп (сверхширик) и 48 Мп (телеобъектив с 5-кратным оптическим приближением), 6,3-дюймового экрана с адаптивной частотой обновления изображения от 1 до 120 Гц, до 16 ГБ оперативной памяти, предустановленной операционной системы Android 17, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, батареи ёмкостью 4850 мАч, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 30 Вт и беспроводной зарядки Qi2.